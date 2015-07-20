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IŞİD'den çocuklara kafa kesme eğitimi!

IŞİD'in esir tuttuğu çocuklara, oyuncak bebeklerle baş kesmeyi öğrettiği açıklandı

20 Temmuz 2015 14:01

Sık sık militanların rehin tuttukları kişilerin başlarını kestiği propaganda videoları yayınlayan IŞİD’in, çocuklara da baş kesmeyi öğrettiği açıklandı. Militanların çocuklara oyuncak bebeklerin başlarını kesmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

Associated Press’in haberine göre, örgüt tarafından kaçırılan ve militanlar tarafından ‘Yahya’ adı verilen 14 yaşındaki Ezidi çocuk, Rakka’da tutulduğu kampta her birine bir oyuncak bebek bir de kılıç verilen yaklaşık 120 çocuğun, bebeklerin başını kesmeye zorlandıklarını söyledi. IŞİD’in kampından kaçtıktan sonra kuzey Irak’ta AP’ye konuşan ‘Yahya’, “Bana kılıcı nasıl tutmam gerektiğini öğrettiler ve nasıl vurmam gerektiğini söylediler. Bana başın, kafirlerin başı olduğunu söylediler” sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Yahya, militanların kendisini 10 yaşındaki kardeşiyle dövüşmeye zorladığını da sözlerine ekledi.
IŞİD’in geçen hafta yayınladığı videoda küçük bir çocuğun bir Suriye askerinin başını keserken görüntülerini yayınlamıştı.
IŞİD’in daha önce propaganda videolarında çocukları kullandığı bilinirken, çocuklar örgüt tarafından intihar bombacısı olmaya da zorlanıyor.

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