IŞİD'den bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı

Terör örgütü IŞİD, Kobanê'de bomba yüklü 2 araçla intihar saldırısı düzenledi.

YPG ve IŞİD arasında çıkan çatışmalar, akşam saatlerinde Kobanê'nin doğu kesiminde yoğunlaştı.



YPG'nin mühimmat deposuna havanla saldıran IŞİD, daha sonra bomba yüklü 2 araçla sınır kapısı yakınında intihar eylemi gerçekleştirdi. Saldırı sonrası yükselen alev topu Suriye sınırındaki Suruç ilçesinden de görüldü.

Bu arada IŞİD ve silahlı grupların birbirlerine çok yakın mesafeden ateş ettikleri görüldü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da gün içerisinde IŞİD hedeflerini bombaladı.