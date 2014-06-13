IŞİD'de yeni hedef Kerbela, Bağdat yürüyüşü sürüyor

Musul’u ele geçirip Türk Konsolosluğu’nu basan IŞİD, başkent Bağdat’a doğru ilerlemeye devam ediyor. Örgütün sözcüsü Ebu Muhammed el Adani, bir sonraki hedef olarak Şii nüfusun yaşadığı Kerbela ve Necef’i gösterdi. Irak’ın bölgeyi de etkileyecek şekilde kanlı bir mezhep çatışmasına sürüklenmesinden endişe ediliyor.

Zaman'dan Namık Kemal Parlak'ın haberine göre, Irak’ın ikinci büyük şehri Musul’u alarak tüm bölgede şok etkisi meydana getiren radikal Selefi terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) gözünü başkent Bağdat’a dikti. Musul’un ardından önceki gün Selahaddin eyaletinin başkenti Tikrit’i de ele geçiren örgüt, Bağdat’a doğru ilerliyor. Örgüt militanları, başkente bir saat mesafedeki şehir ve kasabalara saldırmaya başladı. IŞİD’in sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani dün internette yayınladığı mesajında, “Bağdat’a doğru yürüyün, çünkü orada görülecek bir hesabımız var.” derken ülkenin güneyinde Şii nüfusun yaşadığı Kerbela ve Necef’e de saldırı tehdidinde bulundu. Irak ordusu, güneye doğru hızla ilerleyen IŞİD militanları karşısında bir direniş gösteremezken, örgüte karşı mücadele için Şii milis tugayları oluşturuluyor. Ülkenin, bölgeyi de etkileyecek şekilde kanlı bir mezhep çatışmasına sürüklemesinden endişe ediliyor. Hem örgütün son bir yıldır Şiileri hedef alan terör saldırıları hem de sekiz yıldır iktidarda bulunan Şii Başbakan Nuri el Maliki’nin Sünnileri ayrıştırıcı politikaları Irak’ta mezhep gerilimini tırmandırmıştı.

Ele geçirdiği yerleşim birimlerinde askeri konseyler kurarak başkente doğru ilerleyen IŞİD militanları, dün Bağdat’ın 50 kilometre kuzeyindeki Tarmiye kasabasındaki askeri kontrol noktalarına saldırdı. Ülkenin en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci’ye giren militanlar, Bağdat’ın kuzeyindeki Udhaim ile Duhuliye kasabalarını ele geçirdi. Bağdat yolu üzerindeki en büyük şehirlerden olan ve Şiilerin 12 İmam’ından ikisinin mezarının bulunduğu Samarra’ya saldırdı. Samarra’nın kuzey girişinde IŞİD ile Irak güçleri arasında çatışmaların yaşandığı, bölgeye Bağdat’tan takviye Şii milisler gönderildiği bildirildi. Musul ile Suriye sınır arasındaki karayolu üzerinde bulunan Sincak kasabası da dün örgütün hedefindeydi. Irak askerlerinin birçok yerde direniş göstermek yerine silahlarını, üniformalarını ve askeri kimliklerini bırakarak mevzilerini terk ettiği ifade edildi.

Bağdat'ta Şii Milis Tugayları oluşturuldu

Gelişmelerin endişe ile takip edildiği Bağdat’ta ise IŞİD’in şehre ulaşmasını önlemek için güvenlik tedbirleri artırıldı. Başkent ve çevre kasabalarda gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şii lider Mukteda el Sadr, ülkede Şiilerce kutsal sayılan yerlerin korunması için özel bir güç oluşturulması çağrısında bulundu. Bağdat’ı korumak için son haftalarda her birinde 3 bin savaşçının bulunduğu en az dört Şii milis tugayının kurulduğu da gelen haberler arasında. Hükümetin, halka yardım çağrısının ardından dün Bağdat’taki ana asker toplama merkezi önünde yüzlerce Iraklı gencin orduya yazılmak için sıraya girdiği bildirildi. Başbakan Maliki meclisten ‘olağanüstü hal’ ilanı için yetki isterken , parlamentoda yapılan dünkü oturumda oylama için yeterli katılım sağlanamadı. Bağdat’ın Musul’un düşmesine nasıl karşılık vereceği merakla beklenirken şehri ele geçiren IŞİD’e karşı dün hava operasyonu başlatıldı. Irak jetleri örgüt mevzilerini bombaladı.

Uzmanlar, Şiilerin çoğunlukta olduğu Bağdat’ın, şimdiye dek Sünni nüfusun bulunduğu El Anbar eyaleti ile Musul’u rahatlıkla alan IŞİD için zor bir hedef olduğunu belirtiyor. Örgütün, Bağdat’a saldırması durumunda hem ordudan hem de Şii milislerden sert karşılık göreceğini söylüyor.