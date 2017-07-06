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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD zanlısının Türk gizli servisine çalıştığı iddia edildi

Düsseldorf’da IŞİD adına saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan Saleh A. bir gizli servis için çalıştığını iddia etti. Medyaya göre Saleh A. Türk gizli servisine çalıştı.

06 Temmuz 2017 21:51

Düsseldorf'ta saldırı planladığı iddiasıyla yargılanmaya başlayan, IŞİD üyesi olmakla suçlanan Suriyeli Saleh A. ve beraberindeki iki zanlının yargılanmasına dün başlandı. Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasında ifadesi alınan Saleh A. Suriye'de bulunduğu sırada bir gizli servis için çalıştığını iddia etti. "İstihbarat servisindeki misyonum için yola çıkmıştım" diye konuşan 30 yaşındaki zanlı, mahkeme heyetinin, "Hangi gizli servis için" şeklindeki sorusuna yanıt vermek istemedi.

Alman medyasında yer alan ancak resmi makamlarca doğrulanmayan haberlerde zanlının Türk gizli servisi için çalıştığı ve IŞİD'in Türkiye'deki hücreleri ve saldırı planlarını Türk yetkililere ihbar ettiği iddia edildi.

Federal Başsavcılık ise bu konuda açıklama yapmak istemedi. Salih A. hakkında hazırlanan savcılık iddianamesinde, zanlının bir gizli servis için çalıştığı şeklinde bir ifade ya da suçlama yer almıyor.

Saleh A. Paris'te polise teslim olmuştu

Suriyeli Saleh A. ülkesindea bulunduğu sırada Şam rejim güçlerinden bir keskin nişancıyı öldürdüğünü itiraf etti. Salih A. bu cinayeti Suriye Savaşı sırasındaki "meşru müdafa" şeklinde yorumladı. Keskin nişancının, daha öncesinde dokuz militan arkadaşını öldürdüğünü, bunlar arasında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğunu söyleyen Saleh A. "Onu vurmasaydım, o beni vuracaktı" dedi. Zanlı keskin nişancı ile girdiği çatışmanın ardından kuzeninin cesedini sırtında taşıdığını ve kardeşi ile birlikte defnetmek istediğini anlattı. Bir video görüntüsünde zanlı Salih A. vurulmuş kardeşi ile birlikte görülüyor. Çatışma sırasında videonun çekildiğini fark etmediğini söyleyen Salih A. "Çok üzgündüm. Çatışmalardan sonra evlenmeliydi" dedi.

O dönemde dahil olduğu silahlı grup henüz IŞİD'e katılmamış olan Saleh A. bu olaydan dolayı cinayet suçundan da yargılanıyor. Savaşta ele geçirdikleri ganimet konusunda grup içinde tartışma yaşandığını anlatan Saleh A. "Nasıl kavga ettiklerini gördüğümde, bu devrime katılmamam gerektiğini düşündüm" dedi.

Saleh A. Şubat 2016'da Paris'te polise teslim olarak yaptıklarını anlatmıştı. İddianameye göre Saleh A.'ya Düsseldorf'un eski kent merkezinde IŞİD adına kanlı bir saldırı planlama görevi verilmişti. Saleh A. ve onunla birlikte yargılanan iki zanlı IŞİD'e üye olmak ve saldırı planlamakla suçlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA, HT/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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