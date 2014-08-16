IŞİD yine katliam yaptı; 80 ölü

IŞİD, Irak'ın kuzeyindeki Sincar (Şengal) kentinin yakınlarında bulunan bir Ezidi köyünde bulunan 80 erkeği öldürdü, 100 kadını esir aldı.

Amerikan haber kanalı CNN , Irak Kürt bölgesinden yetkililere ve yerel Ezidi kaynaklara dayandırdığı haberinde IŞİD’in Sincar yakınlarındaki Koço adlı Ezidi köyünü bastığını duyurdu.

100 kadını kaçırdılar

Köyde 80 erkeği öldüren IŞİD’li teröristler, çocukları ve 100 kadını da kaçırdı. Irak’ın Özerk Kürt Bölgesi’nden yayın yapan Rudaw haber sitesi de IŞİD’in erkekleri kurşuna dizerken bazılarının yaralı olarak kaçmayı başardığını yazdı.

Haberde, IŞİD üyelerinin, Ezidi köyünün sakinlerine İslamiyet’e geçmeleri için Cuma gününe yani düne kadar süre verdiği ancak Ezidiler dinlerini değiştirmeyince otobüslerle gelen teröristlerin katliam yaptığı ifade edildi.