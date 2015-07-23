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'IŞİD üyesi Bartın'da tatil yapıyor' iddiası

IŞİD üyesi olduğu iddia edilen kişi, sosyal medyadan güncel olarak tatil fotoğrafları paylaşıyor

23 Temmuz 2015 19:38

IŞİD üyelerinin Türkiye’de rahatlıkla örgütlendiği tartışmaları devam ederken, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin Bartın’ın Amasra ilçesinde tatil yaptığı öne sürüldü.

Evrensel'de yer alan habere göre, sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan kişi güncel olarak Amasra’dan ‘tatil’ fotoğrafları paylaşırken, Facebook profilinde Suriye’de IŞİD saflarında savaşırken çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

Amasra’da tatil yaptığı belirlenen IŞİD üyesi Facebook’ta “Paşalı Sarı Napcan Işde” ismini kullanıyor. 13 Haziran tarihinde ‘İslam devleti topraklarındayım’ paylaşımında bulunan kişi daha sonra sıkça Suriye’den silahlı fotoğraflarını Facebook’a yüklemiş görünüyor. Kafası kesilmiş insan fotoğraflarını da paylaşan kişinin sıklıkla Suriye, Türkiye arasında yolculuk yaptığı anlaşılıyor. Hala Bartın, Amasra’da olan IŞİD üyesi, tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor

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