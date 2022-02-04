IŞİD üyelerine sahte pasaport düzenlediği iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, IŞİD üyeleri ile kaçak göçmenleri sahte pasaportla yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen ikisi yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı. Kameralara yansıyan operasyonda ele geçirilen sahte pasaport ve evraklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “IŞİD üyelerinin sahte pasaportlarla Avrupa ve ABD’ye gittiği” iddiası üzerine operasyon başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile örgüt üyelerine sahte pasaport temin ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu B.M. ismine ulaşıldı. B.M.'ye ait olduğu tespit edilen Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'nde 2 işyeri ile Esunyurt'ta bir eve önceki gün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda B.M., M.K.M.N. ve F.Ç.N. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 8'i Türk, 11'i Türkmenistan olmak üzere 19 pasaport, farklı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş 36 ikamet izin belgesi, pasaportlara uygulanmak üzere temin edilmiş çok sayıda renkli vize fotokopisi ve kargo yoluyla geldiği değerlendirilen çeşitli resmî belgeler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında 'resmî belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılan şebeke üyelerinin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (ANKA)