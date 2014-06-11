IŞİD Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nu ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ın Musul şehrindeki Türk Konsolosluğu'nu ele geçirdi. Reuters'a konuşan Türk hükümet yetkilileri "Militanlar Türk Konsolosluğu'nu ele geçirdi" ifadelerini kullanırken, Dışişleri Bakanlığı "inceleniyor" açıklaması yaptı. Başbakanlık binasında Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın toplantı yaptıkları öğrenildi.

1995'de kapatılan Musul Türk Başkonsolosluğu Şubat 2007'de tekrar açılarak faaliyete geçti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na giren IŞİD üyeleri, 2'si çocuk 3'ü kadın 44 kişiyi karargahına götürdü. Dışişleri 'konuyu inceliyoruz' dedi.

Irak'ın en büyük ikinci kendi Musul'u dün ele geçiren El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti IŞİD, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na girmeye çalıştı. Personelin kapıları açmaması üzerine bombalı saldırı tehdidinde bulundular. Konsolosluk görevlileri bunun üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı.

Yaşanan gelişmeleri Musul'un il meclisinin Türkmen üyesi Lokman Reşidiyeli Al Jazeera muhabiri Can Hasasu'ya anlattı. Reşidiyeli'nin verdiği bilgiye göre, IŞİD üyeleri Iraklı personele dokunmazken, 2'si çocuk 3'ü kadın 44 Türk'ü alıkoydu ve Musul'daki 17 Temmuz semtinde bulunan IŞİD karargahına götürdü. Reşidiyeli, bu gelişmeleri konsolosluğun Iraklı çalışanlarına dayandırdı.

Iraklı görgü tanıklarının aktardığına göre, konsolosluğun Türk güvenlik görevlileri silah bırakmayı reddetti. Hafif silahlarıyla konsolosluğun zırhlı aracına binen görevliler, IŞİD güçlerinin ağır silahlarla donatılmış araçlarının eşliğinde IŞİD karargahına gittiler.

Iraklı görevliler, daha sonra Türk personelle telefon iletişimi kuramadıkları bilgisini de aktardı.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, olayla ilgili soruları yanıtlarken, konunun incelendiği söyledi.

'Militanlarla temasa geçildi'

Reuters’a konuşan hükümetten bir yetkili, “Diplomatların can güvenliğinin temini için bazı militan gruplarla doğrudan temasa geçildi” dedi.

IŞİD dün Musul’u ele geçirdikten sonra kente mazot taşıyan 32 Türk tır şoförü rehin almıştı. Grubun sözcüsü Kürtçe yayın yapan Rudaw'a yaptığı açıklamada "Türk diplomatlar da dahil kentteki yabancı misyonlara ve sivillere dokunmayacağız" sözü vermişti.

Gelişmeler üzerine Başbakan Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk katıldı.

Başbakanlık kaynakları, Türkiye Başkonsolosluğu başta olmak üzere Musul'daki gelişmelerin yakinen takip edildiğini, önümüzdeki saatlerde Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Ankara'da toplantı

Gelişmeler üzerine Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile resmi konutta bir araya geldi.

Davutoğlu dönüyor

Gelişmeler üzerin8e, ABD'nin New York kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, programını yarıda kesti. BM Genel Sekreteri Ban-Ki Mun ile görüşmesini iptal eden Davutoğlu Türkiye'ye doğru yola çıktı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Musul'daki gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru'yu Çankaya Köşkü'ne çağırdı.

Gül, Naci Koru'yu Köşk'e çağırdı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Musul'daki gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru'yu Çankaya Köşkü'ne çağırdı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Musul'daki gelişmeler hakkında bilgi almak için Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru ile bir araya geldi. Gül'ün Musul'daki gelişmeler üzerine Koru'yu Çankaya Köşkü'ne çağırdığı öğrenildi.