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BBC Türkçe

IŞİD, Türkiye-Suriye sınırında ÖSO'ya saldırdı: En az 20 ölü

Türkiye'den bir kilometre uzaktaki Atme çadır kentinde, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırıda en az 20 kişi öldü.

06 Ekim 2016 14:42

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarına intihar saldırısı düzenlendi. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üstlendiği saldırıda en az 20 kişi öldü.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı, yaralıların Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildiriliyor.

IŞİD'in haber ajansı olarak bilinen Amak haber ajansı, intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini ve ÖSO konvoyunu hedef aldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ise görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, ÖSO'nun nöbet noktasına sokulan bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları patlattığını aktardı.

Ajansa göre saldırı, ÖSO güçlerinin nöbet değişimi sırasında düzenlendi.

Atme çadır kenti, Türkiye sınırına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında.

Suriyeli muhaliflerin bir süre önce Türk ordusunun desteğiyle bölgenin doğusunda IŞİD'e karşı saldırı başlattığı belirtiliyor.

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