"IŞİD Türkiye sınırında beş köyü ele geçirdi"

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'de Türkiye sınırına yakın beş köyü ele geçirdiği iddia edildi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in Azez bölgesinde Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan beş köyü ele geçirdiğini söyledi.

Bölgede çatışmalardan kaçmak için evini terk etmiş onbinlerce sivil bulunuyor.

Son aylarda Halep'in kuzeyinde bulunan Azez'deki muhalifler IŞİD, Suriye ordusu ve Kürt güçleri gibi farklı çevrelerden ateş altında kalmıştı.

IŞİD'in sağladığı bu ilerleme örgütün Marea ve Azez şehirlerine saldırmasının önünü açabilir.

IŞİD'e yakın haber kaynakları da Azez çevresindeki köylerin alındığını duyurdu.



Suriye barış görüşmelerinde tarih çelişkisi



Öte yandan BM öncülüğünde Cenevre'de gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerinin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikail Bogdanov görüşmelerin 10 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

Buna karşın BM özel Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sözcüsü görüşmelerle ilgili net bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

De Mistura Suriye'deki muhaliflere ait Yüksek Müzakere Komitesi'nin geçen hafta görüşmeleri terk etmesinin ardından müzakereleri canlı tutmada zorlanıyor.

Diplomatlar Halep civarında çatışmaların artması nedeniyle görüşmelerin tehlikeye girebileceği uyarısında bulunuyor.

Muhaliflerin Müzakere Komitesi'nden George Sabra görüşmelerin tarihine BM'nin karar vereceğini ancak talepleri yerine getirilene kadar muhaliflerin temsilcilerinin masaya oturmayacaklarını açıkladı.