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Dünya

IŞİD, Tel Abyad’dan tamamen çıkarıldı

''3 gündür süren şiddetli çatışmalarda 100’den fazla IŞİD üyesini öldürdük''

28 Şubat 2016 19:06

*Hüsran Ölmez

İki gün önce Tel Abyad kent merkezi ve köylerine eş zamanlı saldırıda bulunan IŞİD, YPG’nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri tarafından bölgeden çıkarıldı. T24’e açıklama yapan Demokratik Suriye Güçleri sözcülerinden Tackir Kobani,  IŞİD’in Tel Abyad merkezi ve köylerinden tamamen çıkarıldığını söyledi. Kobani, “IŞİD’i Tel Abyad’a bağlı Hammam Türkmen, Suluk ve Eynelrus köylerinden de şiddetli çatışmalar ve koalisyon uçaklarının hava desteği sayesinde tamamen temizledik.  Şu an köylerde IŞİD’in yerleştirdiği mayınları temizliyoruz. 3 gündür süren şiddetli çatışmalarda 100’den fazla IŞİD üyesini öldürdük. Bizden de 6 savaşçı hayatını kaybetti. 15 sivil de IŞİD saldırısı sonucu katledildi. Güvenlik gerekçesi ile Tel Abyad’a giriş ve çıkışları kapalı tutuyoruz.” dedi

Kobani, olası IŞİD saldırılarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi. Kobani ile Cezire kantonu arasında bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Rakka’ya bağlı Tel Abyad kentini geçtiğimiz yıl haziran ayında YPG, IŞİD’in elinden almıştı.

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