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Dünya

Canlı bomba tatbikatı yapan İngiliz polisinden 'Allahu Ekber' özrü

Saldırganın 'Allahü Ekber' diye bağırması sosyal medyada tepki çekti

11 Mayıs 2016 10:37

İngiltere'nin Manchester şehrinde 'IŞİD'e karşı terörle mücadele' tatbikatı yapan polis teşkilatı IŞİD militanı intihar saldırganı kılığındaki kişinin 'Allahü Ekber' diye bağırmasına yönelik eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür diledi.

Traffor Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, siyah giyinen bir saldırgan alışveriş merkezine girip elindeki bombayı 'Allahü Ekber' diyerek patlatıyor ve hemen yanında küçük bir patlama oluyor.

Times gazetesinin haberine göre yaklaşık 800 gönüllünün de katıldığı tatbikatta mağdur rolündekiler de yere yatıyor ve yardım çığlıkları atıyor.

Polis, olası bir saldırıya karşı birliklerini denemek için böyle bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

Fakat, saldırganın 'Allahü Ekber' diye bağırması sosyal medyada tepki çekti.

İslamofobiyle mücadele kurulu Toplum Güvenlik Forumu da açıklamasında "Bu tip şeyler basmakalıp düşüncelere teşvik ediyor ve bizi daha fazla bölüyor. Bunlar, Müslüman karşıtı nefret suçlarını artıracaktır" dedi.

Manchester Belediye Başkanı ve polis ile suçtan sorumlu yetkili Tony Llyod tatbikata katılanların 'Allahü Ekber' diye bağırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Polis de saldırıyı mümkün olduğu kadar 'gerçekçi' yapmak istediklerini belirtip "fakat sahte saldırı sonrası dini söylemlerde bulunmak kesinlikle kabul edilemez. Neden olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" açıklaması yaptı.

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