IŞİD tarafından kuşatılan Türkmen kenti Amirli'de insani kriz

Adını ‘İslam Devleti’ olarak değiştiren IŞİD, 9 Haziran’da Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u ele geçirmesinin ardından ülkede ilerlerken, 20 bin nüfuslu küçük bir Türkmen kenti IŞİD’e karşı direniş gösteriyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, Kerkük yakınlarında bulunan, başkent Bağdat’ın 160 kilometre mesafedeki Amirli, iki aydır IŞİD kuşatması altında. Kentin etrafındaki 34 köy tek tek IŞİD’in eline düşerken, Amirli’nin silahlanan gönüllüleri bugüne kadar IŞİD militanlarına geçit vermedi.

Ancak kuşatma altındaki kentte giderek büyüyen insani bir kriz yaşanıyor. Halk, yaz sıcağının altında elektrik ve içecek su olmadan yaşamaya çalışıyor, gıda ve ilaç stokları tükeniyor.

Daha fazla silah gerekli

Amirli’ye ilk kez 10 Haziran’da saldırı düzenlenmiş ve 8 gün sonra da etrafı tamamen sarılmış. Ebu Zahra adlı orta yaşlı bir işçi AFP ajansına, “Neredeyse iki aydır kuşatma altındayız, bu bölgenin gerçek halkı olan Şii Türkmenleri yok etmek isteyenlerle savaşıyoruz” diyor.

Pazar günü Amirli’nin gönüllüleri, yerel polisin yardımı ile bugüne kadar gördükleri en şiddetli saldırıyı püskürtmeyi başarmışlar. Kent Konseyi üyesi Abdullah Şükür Zain el-Abidin olayı, “Bizden sayıca fazlaydılar ama savaşçılarımızın cesareti onları durdurdu” diye anlatıyor. Abidin, tek istediklerinin merkezi hükümetin kendilerine daha fazla silah göndermesi olduğunu belirtiyor.

AFP muhabiri, kent girişinde çok sayıda IŞİD militanının cesedine rastladığını, buna karşılık bugüne kadar oldukça az sayıda Türkmenin öldüğünü aktarıyor. Direnişi, eğitimli 400 Türkmenden oluşan bir güç yönetiyor. Yüzlerce kent sakinine de silah dağıtılmış.

Türkiye yardım etmişti

Kentte yaşanan sıkıntıları aktaran insan hakları aktivisti Ali el-Bayati ise, “Kimse bizi bu ölüm kapanından kurtarmayacak mı? Amirli’nin erkekleri cesur ama sorun çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Onların insani koridora ihtiyacı var” diyor. Bayati, Iraklı güçlerin Tuz Hurmatu’ya güvenli bir yol açmalarına yardım edebileceklerini söylüyor. Dört çocuk babası Vahab Salih kentteki durumu, “Kuyulardan kirli su içiyoruz birçok kişi difteri oldu ama kliniklerde ilaç kalmadı” diye anlatıyor. Amirli sakinleri, çiftçilerin de halk yiyebilsin diye tüm besi hayvanlarını kestiklerini aktarıyor.

Türkiye daha önce Amirli’ye yardım eli uzatmıştı. Kentte 2007’de gerçekleştirilen dev bir intihar saldırısında 160 kişi ölmüş, Türkiye ise yaralıları uçakla ülkeye getirip tedavi ettirmişti.