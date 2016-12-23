IŞİD tarafından infaz edildiği iddia edilen askerin babası: Hâlâ ölmemiş diye düşünüyoruz

Terör örgütü IŞİD'in rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Sefter Taş’ın babası Aydın Taş Eşim ve çocuklarım olayı duydular, sinir krizi geçirdiler. Annesi halen baygın" dedi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’a baba, oğlunun öldürüldüğüne inanmak istemediklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Videoların çıktığını duyduk ama inanmak istemedik. Birçok kişi bize söyledi fakat dedik doğru değildir. Olayı duyan Sefter'in annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirdiler. Sefter'in annesi halen baygın. Çok kötüler. Perişan olduk. Hâlâ ölmemiş diye düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için şimdi Aralık İlçe Jandarma Karakolu'na geldik. Yetkililerden bilgi alacağız. Şimdiye kadar kimse bize resmi bir haber vermedi."

Baba Taş, askeri yetkililerden net bir cevap beklediklerini de söyledi.

HDP soru önergesi vermişti

Asker Sefter Taş için Meclis’e soru önergesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da şu açıklamayı yaptı:

"Asker Sefter Taş'ın kurtarılması için meclise bir kez soru önergesi verdim. Sizin haber ajansınıza (Sputnik) dayanarak soru önergesi vermiştim. Üç defa da sözlü soru sordum. Ayrıca Meclis kürsüsünde konuşma da yaptım. Meclis gündemine taşıdım. Soru önergelerime bir cevap verilmedi. Asker Sefter için en son 20 gün önce bütçe görüşmelerinde Meclis'te yüz yüze İçişleri ve Milli Savunma Bakanı'yla görüştüm. Bu çocuğun durumunu intikal ettim. Bakanlarla yaptığım görüşmede ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bana kartvizitini verdi ve bizzat ilgileneceğini söyledi. Bana döneceğini söyledi. Maalesef o da dönmedi. Bilgi aktarmadı. Bütün çabalarımıza rağmen bir ilgisizlik gözlemledik."

Teyit edilmedi

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı.

Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.