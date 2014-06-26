IŞİD Süryanilere havan toplarıyla saldırdı

IŞİD'e ait olduğu ileri sürülen bomba yüklü bir araç, Peşmergenin kontrolü altındaki Gazir arama noktasına yaklaşması sırasında hareketli dakikalar yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Irak'ın Musul kentinde Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Karakuş ilçesine IŞİD havan toplarıyla saldırdı. 8 Peşmergenin yaralandığı saldırıdan sonra binlerce Süryani Erbil'e göç etmeye başladı.

Musul'un 15 km mesafesi bulunan Süryanilerin yoğunlukla yaşadığı Karakuş ilçesine bugün akşam saatlerinde IŞİD militanları tarafından havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine bölgede bulunan peşmerge özel kuvvetlerine bağlı Zerevani güçleri ile IŞİD militanları arasında çatışma başladı. Çatışmada yaralanan 8 Peşmerge ambulanslarla Erbil'e sevk edildi. IŞİD'in saldırısı üzerine binlerce Hristiyan köylü Erbil'e göç etmeye başladı.

Sıcak anlar DHA kamerasında

Öte yandan IŞİD'in saldırısının hemen ardından Musul'a 20 km mesafedeki Gazir arama noktasına boş araziden plakasız bir Irak ordusuna ait kamyon geldi. Kamyonun kontrol noktasına yaklaşması üzerine bölgede bulunan Peşmerge güçleri alarma geçti. IŞİD'e ait bomba yüklü araç olduğu sanılan kamyonetin dur ihtarlarına uymaması üzerine Peşmergeler havaya ateş çtı. Kontrol kulelerinin de otomatik silahlarla ateş açması üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı. Sıcak anlar DHA kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, DHA ekibinin üzerinden geçen kurşunların sesleri duyduldu.

Peşmergelerin ateş etmesi üzerine duran kamyonun sürücüsü etkisiz hale getirildi. Kamyon sürücüsünün Musul'daki bir aracı Erbil'e getiren Peşmerge olduğu ve kontrol noktasındaki yoğunluktan dolayı boş araziden gelmeye çalıştığı öğrenildi.