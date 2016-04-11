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Dünya

"IŞİD Suriye'nin Karyatin kentinde 21 Hristiyan öldürdü"

Öldürülenlerden üçünün kadın olduğu belirtildi

11 Nisan 2016 16:40

IŞİD'in, Suriye hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğü Karyatin kentinde 21 Hristiyanı öldürdüğü ortaya çıktı.

Kent Rusya'nın desteğini alan Suriye ordusu tarafından bu hafta başında geri alınmıştı. Suriye Ortodoks Kilisesi'nin lideri, geçen Ağustos ayında IŞİD'in eline geçtiği sırada kentte 300 Hristiyan kaldığını, bunlardan 21'inin öldürüldüğünü kalanların aileleri tarafından yürütülen pazarlıklar ve ödenen fidyeler sayesinde kurtarıldıklarını anlattı.

Patrik 2. İgnatius Aphrem öldürülenlerden üçünün de kadın olduğunu söylüyor.

 

"Hâlâ birlikte yaşayabiliriz"

 

Patrik, öldürülen Hristiyanların bir kısmının kaçmaya çalışırken, diğerlerinin ise kendilerine imzalatılan "İslamın kurallarını kabul" sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle idam edildiklerini anlattı.

Haber alınamayan 5 Karyatinli Hristiyanın daha ölmüş olduğu düşünülüyor.

Patrik ayrıca IŞİD'in rehine aldığı Hristiyan kızlarının da köle olarak satmayı planladığı yolunda haberler almış olduklarını da anlattı.

Suriye Ortodoks Kilisesi partiği yaşananlara rağmen inançlar arasında uyumu yeniden inşa etmeyi amaçladığını söyledi.

Patrik, "Biz yüzyıllar boyunca yanyana yaşadık ve birbirimize saygı duymayı, birlikte yaşamayı öğrendik. Kendi halimize bırakılırsak hâlâ birlikte yaşayabiliriz" diye konuştu.

Karyatin şu anda tamamen harap bir şehir görünümünde. Sokak sokak, bina bina yıkılmış.

Yıkıntılar arasında 1500 yıllık Katolik manastırı da var.

 

IŞİD'in çekilişi

 

Hükümet, IŞİD'den alınan Karyatin ile Palmira'ya geri dönmek isteyen binlerce kişi için otobüsler kaldırıyor.

IŞİD Karyatin'i geçen Ağustos ayında almış yüzlerce kent sakinini rehine alarak fidye karşılığı ailelerine vermişti. Palmira ise geçen Mayıs ayında ellerine geçmişti.

Hükümet Karyatin'de otoritesini yeniden tesis edebilirse, bu Beşar Esad ve Rusya destekli hükümet güçleri açısından yeni bir zafer olacak.

Suriye ordusu son haftalarda Palmira ve Karyatin de dahil bir çok mevzide cihatçıları geriletmeyi başardı.

Suriye'de geçen ay varılan ateşkes anlaşmasından bu yana çatışmaların yoğunluğunda ciddi bir azalma oldu. Fakat IŞİD ve El Kaide ile ilişkili Nusra Cephesi ateşkes anlaşmasının dışında ve halen diğer güçler tarafından hedef alınıyorlar.

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