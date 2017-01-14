IŞİD Suriye'de Deyrizor'a saldırdı: Çok sayıda asker yaşamını yitirdi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Suriye'nin doğusunda Deyrizor'a saldırdı.

Bölgedeki Suriye rejimine ait askeri birliğe yönelik saldırının ardından çok sayıda asker yaşamını yitirdi.

Londra merkezli ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 20 IŞİD militanı ve 12 askerin öldüğünü, rejimin savaş uçaklarıyla IŞİD'e karşılık verdiğini duyurdu.

Gözlemevi, IŞİD'in roketli saldırısı sonucu Deyrizor kentindeki iki sivilin de yaşamını yitirdiğini duyururken Suriye devlet televizyonu bu sayıyı üç olarak açıkladı.

2015'ten beri IŞİD kuşatması altında bulunan ve havadan gelen yardımlara bağımlı olan kentte 200 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Kent, Rakka'yı Irak'ın güneyindeki IŞİD kontrolündeki bölgelere bağlaması açısından önem teşkil ediyor.