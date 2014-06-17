IŞİD, Suriye'de 150 öğrenciyi 'din eğitimi vermek' için kaçırdı

Kitlesel infazlarıyla tepki çeken IŞİD örgütünün Suriye'de de 150 ortaokul öğrencisini kaçırdığı belirtiliyor.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Suriye ’de, Kürtlerin kontrolü altındaki Kobani’den, sınavlar için Halep’e giden 190 ortaokul öğrencisinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı silahlı örgüt tarafından kaçırıldı iddia edildi.



Kırk kız öğrenciyi bırakan örgüt, 150 erkek öğrenciyi Membij kentindeki bir okula kapattı. IŞİD’in, “Dini eğitim verip serbest bırakacağız” diyerek, çocukları 29 Mayıs’tan beni alıkoyduğu ileri sürülüyor.

Suriye Kızılayı’nın Kobani Temsilcisi Muhammed Ali Ahmed’in verdiği bilgiye göre, geçen 29 Mayıs’ta Kobani’den Halep’e sınav için giden 190 ortaokul öğrencisi, dönüşte IŞİD militanları tarafından esir alındı. İçlerindeki 40 kız öğrenciyi serbest bırakan IŞİD, 150 erkek öğrenciyi, kendi kontrolü altındaki Membij kentine götürerek, burada bir okula kapattı.

Muhammet Ali Ahmed, kimi ailelerin çocuklarını görmek için Membij’e giderek örgütle temas kurduğunu belirtiyor. Fakat militanların “Dini eğitim verip serbest bırakacağız”, “Onlar bizim misafirimiz” veya “Onları esir aldık” diyerek, çelişkili yanıtlar verdiklerini kaydediyor. Ahmed, birkaç gün sonra lise öğrencilerinin de sınavlarının biteceğini ve onların da Kobani’ye geri döneceklerini, tehlikenin halen sürdüğünü ifade ediyor. Ahmed ayrıca, maaşlarını çekmek için Halep’e giden 12 öğretmenin ve kimi belediye memurlarının da IŞID’in elinde olduğunu vurguluyor.