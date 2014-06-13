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Dünya

'IŞİD Suriye operasyonlarını durdurdu'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'deki operasyonlarını durdurduğunu, kuvvetlerinin bir kısmını Irak'a kaydırdığını açıkladı

13 Haziran 2014 18:45

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman, IŞİD'in Irak'ta elde ettiği kazanımların ardından Suriye'de operasyonlarını durdurduğunu ve özellikle Suriye'nin Irak sınırına yakın bölgelerinde bulunan üyelerini Irak'a kaydırdığını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan Abdulrahman, IŞİD'in dört gündür Suriye'de savaşmadığını, sadece Halep'in kuzeydoğusunda küçük çaplı çatışmaların yaşandığını söyledi. Abdulrahman, IŞİD'in çatışmaları neden durdurduğunu ise bilmediğini belirtti.

IŞİD'in Suriye'de savaştığı muhalif gruplarla bir ateşkes yapmış olabileceğini kaydeden Abdulrahman, ancak Irak sınırına yakın konumda bulunan Deyr Ez-Zor'un bazı bölgelerini kuşatma altında tuttuğunu söyledi.

IŞİD, Irak'ta ele geçirdiği Irak ordusuna ait askeri araç ve mühimmatları Suriye'ye gönderdiğini iddia etmişti. IŞİD sosyal medya üzerinden Suriye'ye gönderdiği araç ve malzemelerin fotoğraflarını paylaşmıştı.

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