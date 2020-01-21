IŞİD soruşturması: Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan 4 kişi gözaltında

Kocaeli'de haklarında IŞİD soruşturması yürütülen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin 'IŞİD emiri'nin eşi olduğu iddia edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD adına faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 kadının Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında 2017 yılında Suriye'nin Rakka kentinde öldürüldüğü belirtilen örgütün 'emirler'inden olan M.G'nin eşi H.G'nin de aralarında bulunduğu 4 kadını Hatay'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 2014 yılından bu yana IŞİD adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri, Rakka ve Deyrizor kentlerinde savaştıkları öne sürüldü.