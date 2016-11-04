IŞİD saldırısında yaralanan 3 askerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde, akşam saatlerinde IŞİD unsurlarınca Türk askeri birliklerinin bulunduğu iki bölgeye yapılan havan topu ve roketli saldırıda yaralanan 3 askerden biri, tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Suriye kuzeyinde TSK unsurlarının desteğinde ÖSO birliklerince icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, bugün akşam saatlerinde DAEŞ unsurlarınca birliklerimizin bulundukları bölgeye atılan havan topunun şarapnel parçalarından, diğer bir bölgede de atılan roket ve el bombasından dolayı biri ağır olmak üzere kahraman 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”



Yaralı askerlerden biri Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, diğer 2 yaralı asker ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gaziantep'teki askerlerden birinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.