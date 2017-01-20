IŞİD saldırısında 5 Türk askeri hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı harekatının kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde IŞİD'in bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 5 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

Genel Kurmay Başkanlığı bugün öğle satlerinde terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırıda 5 uzman çavuşun hayatını kaybettiğini belirtildi. Yaralanan 9 asker de tedavi altına alındı. Bugün hayatını kaybeden askerlerle birlikte Fırat Kalkanı harekatı kapsamında hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısı 54'e yükseldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Türkiye ve Rusya iki gün önce El Bab'daki IŞİD mevzilerine ortak hava operasyonu başlatmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabak çerçevesinde Rusya yetkilileriyle yapılan koordine neticesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının El Bab'ın güneyinde belirlenen IŞİD hedeflerine hava taarruzları gerçekleştirdiği açıkladı. Rusya Hava Kuvvetlerince yapılan açıklamada da operasyona 9 Rus ve 8 Türk savaş uçağının katıldığı ve IŞİD'e ait 36 ayrı hedefin bombalandığı belitilmişti.

Rusya, Suriye Ordusu'nu isyancılara karşı mücadelesinde 2015 Eylülü'nden beri hava operasyonlarıyla destekliyor.

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DHA,MK/BÖ