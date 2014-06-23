IŞİD, Saddam'a idam veren hakimi öldürdü mü?

Eski Irak lideri Saddam Hüseyin hakkında idam kararı veren hakim Raouf Abdul Rahman'ın IŞİD militanları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü.

Irak devleti, ölümü henüz doğrulamadı fakat hakimin IŞİD militanları tarafından kaçırıldığını onayladı.

Raouf Abdul Rahman, 2006 yılında Saddam Hüseyin’i idam cezasına çarptırmıştı. Rahman’ın 16 Haziran günü kaçırıldığı ve iki gün sonra öldüğü söylendi.

Ürdünlü milletvekili Khalil Attieh kendisine ait Facebook hesabında, Saddam Hüseyin’in davası sırasında özel mahkemenin başında bulunan hakim Raouf Abdul Rahman’ın kaçırılıp öldürüldüğünü yazdı.

Al-Mesyroon’un haberine göre milletvekili hesabında "Irak devrimcileri hakim Rahman’ı yakaladı ve Saddam Hüseyin’in intikamını almak için öldürdü’’ yazdı.

Milletvekili aynı zamanda Rahman’ın dansçı kostümü giyerek Bağdat’tan kaçma girişiminde bulunduğunu fakat bunun olumsuz sonuçlandığını da öne sürdü.

Bir başka Facebook habercisi ise eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Saddam Hüseyin’e en yakın isimlerden biri olan İzzet İbrahim El Duri oldu. Eski vekil isyancıların hakim Rahmanı kaçırmış olabileceklerini doğruladı.

Raouf Abdul Rahman 2006 Ocak ayında Saddam Hüseyin’in davasına bakan Rizgar Amin’in fazla hoşgörülü olması eleştirilince davayı devralmıştı.

Saddam Hüseyin kendisine yapılan suikast girişiminin ardından Düceyil kasabasındaki 148 kişiyi öldürmesiyle insanlığa karşı suçtan ölüm cezasına çarptırılmıştı.

1988 yılında yaşadığı kasaba saldırıya uğradığı için hakimin kararının taraflı olduğu iddia edilmişti. Söylentilere göre 80’lerde 5000 kişinin öldürüldüğü saldırılarda hakim birçok yakınını da kaybetti.

Yargılama biçimi ile sonrasında çokça eleştirilen hakimin ölüm korkusuyla 2007 Mart ayında İngiltere’ye sığınmak istediği söylenmiş, fakat söylentiler Irak Özel Mahkemesi tarafından reddedilmişti.