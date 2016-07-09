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Dünya

IŞİD, Suriye helikopteri düşürdü; iki Rus pilot öldü

Rusya Savunma Bakanlığı Mi-25 helikopterin IŞİD militanlarının hedefi olduğunu açıkladı

09 Temmuz 2016 23:46

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Palmira kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait bir helikopterin IŞİD militanları tarafından düşürüldüğünü ve iki Rus pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir Mi-25 helikopterinin test uçuşunu gerçekleştiren Rus pilotların, Suriye ordusunun IŞİD mevzilerini vurmaları yönündeki talebini yerine getirerek IŞİD militanlarına hava saldırısı düzenledikleri sırada saldırıya hedef oldukları bildirildi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, açıklamada, “Rus mürettebatın yetenekli manevraları teröristlerin ilerlemesini engelledi. Helikopterin mühimmatı tükendiğinde ve aksi yöne ilerlemeye başladığında yerden terörislerin açtığı ateş sonucu vuruldu ve Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye düştü” denildi.

Hayatını kaybeden Rus pilotların isminin Riyafagat Kabibulin and Yevgeniy Dolgin olduğu ifade edildi.

 

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