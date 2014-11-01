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Dünya

IŞİD, Rakka'da 3 çocuğu palayla idam etti

IŞİD, Suriye'nin Rakka kentinde 3 çocuğu kent meydanında kılıç ve palayla idam etti

01 Kasım 2014 23:46

IŞİD'in Suriye'nin Rakka kentinde 3 çocuğu kent meydanında kafalarını kılıçla ve palayla keserek idam ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Örgütün kendi video ekibi tarafından çekilen görüntülerde Allah'a küfür ettikleri gerekçesiyle üç genç büyük bir kalabalığın toplandığı meydana getiriliyor. Ardından bu infaz için özel olarak hazırlanan bir kütüğe gözleri başlı şekilde başlarını yerleştirmeleri isteniyor.

Haklarında IŞİD'in 'şeriat mahkemesi' tarafından alınan karar megafon kullanarak okunduktan sonra da infaz gerçekleştiriliyor.

3 infaz için 3 ayrı cellat ve ayrı kılıçlar kullanılması dikkat çekiyor.

 

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