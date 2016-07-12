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Dünya

"IŞİD, doğum kontrol ürünlerini yasakladı"

IŞİD, uydu televizyonu yayınlarına da yasak getirmişti

12 Temmuz 2016 22:57

Bir süre önce uydu televizyonu yayınlarına yasak getiren IŞİD, Irak'taki eczanelerde doğum kontrol ürünlerinin satılmasını da yasaklıyor. Bir Musul sakininin Sputnik'e anlattığına göre IŞİD, dükkânlarının raflarında doğum kontrol ürünleri ya da gebelik döneminde düşük riskine sebep olabilecek ilaçlar bulunan eczane sahiplerini ölümle tehdit ediyor.

Adının gizli tutulmasını isteyen Musul sakini, "IŞİD militanları tecavüz edip hamile bıraktıkları kadınların bebeklerini düşürmelerine engel olmak istiyor. Militanların amacı kitlesel olarak çoğalmak ve gelecek nesli üretmek" dedi.

Musul sakinine göre, IŞİD 'geleceği düşünerek, neslin devamı ve olabildiğince fazla çocuk dünyaya gelmesi için Irak'a yabancı kadınlar getiriyor'.

IŞİD'in Suriye ve Irak'ta etkin olmaya başladığı ilk günden beri, çocukları ele geçirdiği bölgelere getirdiği ve onları silahlandırdığı biliniyor. IŞİD'in hükümet güçlerine yönelik saldırılarda çocukları canlı kalkan olarak kullandığı yönünde haberler de basına yansımıştı.

Teröristlerin bel bağladığı uzun süreli demografik taktik, IŞİD'in Irak ordusu ve milis güçler karşısında yenilgiye yakın olmasına rağmen, Irak için feci sonuçlar ortaya çıkarabilir. Zira kızlara tecavüz eden IŞİD militanları, kentlerin kurtuluşu sırasında er ya da geç geri çekilecek ve tecavüz sonucu dünyaya gelen çocuklar ya annelerin ya da devletin sorumluluğu altında olacak.

Bu arada Ninova eyaletindeki milislerin sözcüsü Mahmud El Surji, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Irak askerlerinin Musul'u özgürlüğüne kavuşturmak için kentin güney sınırlarından aktif şekilde saldırı düzenlediğini ifade etti.

Surji, "Saldırı sonucunda onlarca militan öldürüldü ve birkaçı tutuklandı. Ayrıca IŞİD, Kayyara'daki çatışmalar sırasında savaş meydanından kaçan 30 militanını idam etti" ifadelerini kullandı.

 

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