IŞİD Palmira'da Suriye ordusunun silahlarını ele geçirdi

ABD kaynaklı haberlere göre Suriye askerlerinin Palmira antik kentinden kaçarken geride bıraktıkları silahlar terör örgütü IŞİD'in eline geçti. Bir Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Suriye ordusu Palmira'yı çok çabuk terk etti. Rejimin, zırhlı araç ve topçu bataryaları da dâhil olmak üzere orada bıraktığı askeri malzemenin tamamı IŞİD'e kaldı” dedi.

Terör örgütü sekiz ay önce püskürtüldüğü Palmira'yı Rusya'nın havadan desteklediği Suriye birliklerine rağmen yeniden işgal etmişti. IŞİD 2015 yılının mayıs ayında ilk kez antik kenti ele geçirdikten sonra tanrı heykellerini tahrip etmişti.

Washington'dan yapılan açıklamada Suriye ordusunun Halep'teki çarpışmalara yoğunlaşması nedeniyle Palmira'dan çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. Beşar Esad rejimini destekleyen Rusya, Palmira'nın yeniden kaybedilmesinden, yeterli işbirliği yapmaya yanaşmayan ABD'nin de sorumlu olduğunu duyurdu.

Kimyasal silah şüphesi

Kimyasal Silahların Yasaklanması (OPCW) örgütü Palmira yakınlarında hava saldırılarında kimyasal silah kullanılmış olabileceğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü IŞİD'in hakim olduğu Palmira yakınlarındaki bölgede bazıları boğulma nedeniyle olmak üzere aralarında 13 çocuğun da bulunduğu 53 sivilin öldüğü belirtildi. Raporlarını savaş bölgesindeki muhbirlerden aldığı bilgilere dayandırdığı için doğrulatma imkânı bulunmayan Gözlem Merkezi, söz konusu bölgede kimyasal silah kullanıldığı iddiasını üstlenmedi. Hava saldırısının Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden hangisinin düzenlediği de öğrenilemedi.

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DW, afp/AG