IŞİD Palmira'da 1400 yıllık iki türbeyi yıktı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü 4. yüzyıldan kalma antik Roma dönemi eserlerine sahip Palmira'da 'çok tanrılı türbeler' dediği iki tarihi yerleşkeyi havaya uçurduğunu gösteren fotoğraflar paylaştı. Cumartesi günü eserlerin çevresine mayın ve patlayıcılar döşeyen IŞİD, yayınlanan fotoğraflarda, Hazreti Muhammed’in yeğeni Hazreti Ali’nin silah arkadaşı olarak bilinen Muhammed Bin Ali’nin mezarının patlatıldığı ve alandan duman yükseldiği görüldü.

Al Jazeere'de yer alan haberde, diğer türbe ise 500 yıl önce ölen Sufi ilim adamı Nizar Ebu Bahaa Eddine’ye aitti. Türbe ve heykelleri putperestlik olarak gören IŞİD, daha önce de benzer eserleri yıkmıştı.

IŞİD Mart ayında Musul yakınlarındaki bir Asur şehrini iş makineleriyle yıkmış, müzedeki tarihi eserleri de parçalamıştı. Irak ve Suriye’de yıkılan onlarca türbe çoğunlukla Sufilere aitti.

Roma İmparatorluğu döneminden kalma ve geçmişi 4. yüzyıla dayanan Palmira antik kenti Mayıs ayı sonunda IŞİD'in kontrolüne geçmişti. IŞİD kentte, rejim askeri veya rejimle işbirliği yapan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 400 kişiyi infaz etmişti.

Humus'un doğusunda kalan Palmira kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde.