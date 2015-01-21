IŞİD org çalan gençleri sopadan geçirdi

IŞİD Suriye’de ‘İslami olmadığı’ gerekçesiyle org çalan müzisyenlere 90 sopa cezası verdi. IŞİD’in internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda genç müzisyenlerin sokak ortasında sopayla dövüldüğü görülüyor. Halep’in kuzeyindeki Burjak kasabası olduğu düşünülen yerde IŞİD’in kolluk kuvvetleri, haram olduğunu öne sürdükleri org nedeniyle genç müzisyenleri odun sopalarla dövdükten sonra müzik aletlerini de parçaladı.

Fotoğraflarda iki org ile bir udun parçalandığı görülüyor. Başka bir iddiaya göre IŞİD militanları 13 genci Asya Kupası’nda karşı karşıya gelen Irak ve Ürdün milli futbol takımları arasındaki maçı izledikleri için idam edildi. İngiliz Daily Mail’in haberine göre 13 genç IŞİD kontrolündeki Irak’ın Musul kentinde televizyondan maç izledikleri için kurşuna dizildi.

İddianın sahibi Rakka merkezli “Rakka sessizce katlediliyor” isimli aktivist grup. Grup yaptığı açıklamada 13 gencin Musul’un el Yarmuk semtinde halka açık olarak kurşuna dizildiklerini belirtti. IŞİD geçtiğimi günlerde de eşcinsel oldukları belirtilen iki kişiyi cezalandırmak için ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüksek bir binadan atarak öldürmüştü.