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IŞİD operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanların 6'sının yabancı uyruklu olduğu belirtildi

31 Mayıs 2018 16:56

Sakarya'da, terör örgütü IŞİD'e  yönelik operasyonda, aralarında yöneticilerinde aralarında bulunduği 6'sı yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Polis, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında yöneticilerin de olduğu kişileri yakalamak için sabah saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Örgüte eleman temin eden ve farklı sorumluluklar üstlenen Türkiye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ayrıca örgütün 'Suriye yapılanması'nda 'sözde kadı' olan ve 'şeriat mahkemesi başkanlığı' yaptığı belirlenen Suriyeli 1 örgüt üyesi, örgütte 'üst düzey komutan' olduğu belirlenen 1 Suriyeli ve IŞİD'e Türkiye'den para temin ederek, aktarmakla görevli Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, örgütle ilişkili çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. 14'ü Türk ve 6'sı yabancı uyruklu toplam 20 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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