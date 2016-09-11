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IŞİD operasyonu; baba ve oğulları tutuklandı

Baba ve oğullar adliyeye sevk edilmişti

11 Eylül 2016 22:13

Samsun'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Iraklı baba ile 3 oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda IŞİD ile bağlantısı oldukları iddia edilen Iraklı K.K.F.(61) ve çocukları U.K.G.(28), A.K.G.(30) ve H.K.G.'yi (19) bu sabah saat 07.30 sıralarında Samsun İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 2 ayrı eve yaptığı operasyonda gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bilgisayar, tablet, flaşbellek, harddisk ve cep telefonlarına incelenmek üzerine el konuştu. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan baba ve 3 oğlu bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler. Baba ve oğulları tutuklandılar.

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