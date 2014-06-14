IŞİD, Musul’da 'tövbe noktaları' oluşturdu

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Musul'da Irak ordusunda görev yapmış asker ve polisler için "Tövbe noktaları" belirlediği bildirildi.

AA muhabirinin Musul'daki bir aşiret kaynaklarından aldığı bilgiye göre IŞİD, Irak ordusunda görev yapmış asker ve polislerin tövbe etmesi için şehrin doğusunda, batısında ve 30 kilometre güneyde bulunan Hamam el-Alil kasabasında birer nokta belirledi.

Kaynaklar, IŞİD'in tevbe edenleri affettiğini ve böylece kendi safında savaşa çekmeye çalıştığını öne sürüyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) güçlerinin, Musul'u hedef alan saldırısından önce Irak ordusundaki komutan ve askerler, silahlarını bırakarak bölgeyi terketmişlerdi. Irak ordusunun geride bıraktığı silah, mühimmat ve askeri araçlara peşmerge ile kimliği belirsiz kişiler el koymuştu.