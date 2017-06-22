IŞİD, Musul'da tarihi camiyi havaya uçurdu

Irak tarafından yapılan açıklamaya göre IŞİD'li teröristler Musul'un en önemli camilerinden Büyük El Nuri Camisi'ni havaya uçurdu.

Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz 50 metre uzaklıktayken terör örgütü IŞİD, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve onun Minaresini patlatarak havaya uçurdu." ifadesini kullandı.

IŞİD'in eylemini "Büyük suç" olarak nitelendiren Yarullah, güvenlik güçlerinin camiye doğru ilerlemesinin sürdüğünü aktardı.

Musul'daki Büyük Nuri Camii, Haziran 2014'te IŞİD'in kenti ele geçirdiği sırada örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği merkez olarak biliniyor. Caminin bulunduğu mahalle de Büyük Camii Mahallesi adını taşıyor.