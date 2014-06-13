IŞİD Musul Konsolosluğu'ndaki Türk Bayrağı'nı indirdi

Irak'taki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu’nu basıp 49 Türk’ü rehin alan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının, konsolosluktaki Türk Bayrağı'nı indirdi.

IŞİD baskınının ikinci günü (dün) Türk Konsolosluğu’nun önünden geçen Iraklı bir görgü tanığı, IŞİD militanlarının konsolosluğun kapılarını açtıklarını ve içeriye yataklar serdiklerini anlattı. Iraklı görgü tanığı, bayrağın çekildiği direğin boş olduğunu söyledi.

İpek Yezdani'nin Hürriyet'teki haberine göre, görgü tanığı, içerideki IŞİD militanlarından bazılarının konsolosluktaki Türk özel harekâtçıların binada bıraktıkları kıyafetleri giymiş olduğunu da aktardı.

Sözkonusu kaynağa göre IŞİD, konsolosluk araçlarını yakmadı, kontrol altında tutuyor.