IŞİD militanlarının ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı

Irak federal polisi tarafından Irak'ın Musul kentinde ele geçirilen belge, IŞİD'e bağlı militanların aylık kazançlarını ortaya çıkardı. Ele geçirilen belge, bir önceki ay IŞİD'li militanların statülerine göre farklı miktarlarda paralar kazandığını gösteriyor.

Bekar erkekler IŞİD’li örgütte en düşük parayı alıyor

Sputnik'in haberine göre, örgütün bekâr üyelerinin 72 dolar veya 95 bin Irak dinarı ile en düşük maaşı aldıkları ortaya çıktı.

40 doların erzaklar için harcandığı dikkate alındığında bu kişilerin eline geçen aylık net maaşın 32 dolar olduğu belirlendi.

Diğer bir isimse evli ve 3 çocuk sahibi olan Abu Jana. Bu militanın aynı ay için 184 dolar maaş aldığı tespit edildi.

Evli ve 6 çocuk babası olan Abu Nasır adlı militanın ise aynı dönemde 256 dolar kazandığı görüldü.

Belgeden, hangi statüde olurlarsa olsunlar tüm militanlardan 40'ar dolar erzak parası kesildiği anlaşılıyor.

Maaş sahibi olunan eş ve çocuk sayısına göre değişiyor

Sputnik'e konuşan Musul kentinden yerel bir kaynak, maaşların genel olarak kişilerin sahip olduğu eş ve çocukların sayısına orantılı olarak değiştiğini, ancak en yüksek maaşların dahi 300 doları aşmadığını aktardı.

Kaynak ayrıca koalisyonun saldırılarında veya araçlarla gerçekleştirilen bombalı saldırılarda yaralanan kişilere bonkörce ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Diğer bir kaynak ise Ninova'yı kurtarma operasyonundan önce Türkiye'ye giden militanların tüm ödemelerden mahrum kaldığını, bu kişilerin ödeneklerinin, örgütün Musul'un güneyindeki petrol yataklarının kontrolünü kaybetmesiyle meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle kesildiğini anlattı.

Yönetici konumundakiler yağmalardan pay alıyor

Kaynak, örgütteki maaş dağılımının adil olmadığını, yönetici pozisyonunda olan örgüt üyelerinin aylık ödeneklerin dışında yağmalanan evlerdeki eşyaların satışından elde edilen gelirlerden de pay aldıklarını belirtti.

Verilen bilgiye göre yöneticiler, Irak'ın en iyi yemeklerinin yapıldığı farklı mutfaklarda yemek yiyordu.

Kaynak, IŞİD'in yönetim kadrolarının maaşlarının 500 dolardan başladığını, fakat bu yıl koalisyon güçlerinin maaşların ödendiği bankaları bombalaması nedeniyle maaşlarda aksaklıklar yaşandığını ileri sürdü.

Geçen eylülde Sputnik, militanların Ninova ve Anbar bölgelerinin kontrolünü eline geçirdikleri zamanki maaşları ile ilgili bilgileri yayınlamıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre o zamanlar bir yabancı militanın maaşı 1300 dolardı. Yabancılara ayrıca yaşayacak ev, kadın ve yakıt veriliyordu. IŞİD'e katılan yerli militanların maaşıysa 600 dolar düzeyindeydi.