"IŞİD militanları, 18 yaşındaki bir kadını 14 ay boyunca 8 kere satıp, 100 defa tecavüz etmiş!"

IŞİD zulmünden kurtulan Ezidi kızlar projesiyle BM 'Kadın Hakları Ödülü' alan Batmanlı Alman vatandaşı Prof. Jan İlhan Kızılhan, "IŞİD, 18 yaşındaki bir kızı 14 ay boyunca 8 kere satmış, 100 defa tecavüz etmişler! Anlamsız siyasi davranışlardan dolayı Ortadoğu çok kötü durumda. İnsan vicdanı bunu kabul etmiyor " dedi.

Hürriyet'in haberine göre; IŞİD’in elinden kurtulan ve travma yaşayan Ezidi kadınlara tedavi hizmeti sunan projesiyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nce ‘Uluslarası Kadın Hakları Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Jan İlhan Kızılhan, Ortadoğu’da yaşananları bir insanın vicdanının kaldırmasının mümkün olmadığını belirtti. Kızılhan, IŞİD’den kurtarılan binden fazla Ezidi kızı tedavi için Almanya’ya götürmek istediklerini söyleyerek şunları anlattı:

“Bir yılda 14 kez Irak’a gittim. Şimdi 1100 Ezidi kız Almanya’da. Bazıları için alışma süreci gerekiyor. Hükümet 2 yıl oturma izni verdi. 95 milyon Euro’luk bütçe ayırdı. 2 yıl sonra isterlerse süresiz oturma verecekler. Kimse dönmek istemiyor.”

20'ye yakın intihar



Kızılhan, şöyle devam ediyor: “Bu kızlar, ağır psikolojik vakalar. Orada kalsalar yaşayamayacaklar. Kuzey Irak’ın 5 buçuk milyon nüfusu var; 1 buçuk milyon mülteciorada yaşıyor. Ancak psikolojik tedavi verecek kişi sayısı 30. Travmayla ilgili psikiyatrist yok. Bu nedenle Almanya’ya getirdik. Depresyon ve stres yaşıyorlar. 20 kadar kız kamplarda intihar etti. Aileler de kızları intihara sürüklüyor. Göç politikaları tartışılırken yaşanan dramları unutmamalıyız. IŞİD, 18 yaşındaki bir kızı 14 ay boyunca 8 kere satmış, 100 defa tecavüz etmişler. Hem devletler hem siyasetçiler gerçekleri görmek istemiyor. Anlamsız siyasi davranışlardan dolayı Ortadoğu çok kötü durumda. İnsan vicdanı bunu kabul etmiyor.”



Kendisi de birinci nesil göçmen



PROF. Dr. Jan İlhan Kızılhan’ın kendisi de Ezidi ve Kürt kökenli. Batman’da doğan Kızılhan 1972’de altı yaşında ailesiyle birinci nesil olarak yurtdışına çıkarak Almanya’ya yerleşti. Almanya’daki eğitimi sonrası lisansını Amerika’daki Georgetown Üniversitesi’nden aldı. Aynı zamanda Ortadoğu uzmanı Prof. Kızılhan, 20 yıldır kültürler arasında psikoloji ve travma uzmanı ve Bosna, Ruanda, Hindistan gibi, çatışma ve savaşlar nedeniyle birçok trajedi ve dram yaşanan bölgelerde insanlara yardım etmeye çalışıyor.