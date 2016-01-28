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Dünya

''IŞİD militanı kanguruyu canlı bomba yapacaktı''

Ramazan, 3 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

28 Ocak 2016 16:39

Avustralya'nın Melbourne kentinde geçen yıl Nisan ayında düzenlenen Anzak Günü törenlerinde, 19 yaşındaki Sevdet Besim Ramazan adındaki gencin, kesesinde patlayıcı dolu ve üzerinde IŞİD yazan bir kanguruyla polislere saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. 

Ulusal kanal ABC’ye göre, Ramazan'ın İngiltere’deki biriyle internet üzerinden yaptığı yazışmalarda, bir kangurunun karnına patlayıcı yerleştirip üzerine de IŞİD yazarak polislerin ‘üstüne salmayı’ planı yaptığı görüldü. Ancak Besim ve birlikte hareket ettiği 4 zanlı, 25 Nisan’daki törenden 1 hafta sonra yakayı ele verdi ve gözaltına alındı.

Ramazan, 3 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

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