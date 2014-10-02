IŞİD militanı: Netenyahu'yu öldürüp, New York'a saldırı düzenledikten sonra...

Altı ay önce Irak Şam İslam Devleti IŞİD saflarına katıldığını söyleyen Abu Usamah, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar için Benyamin Netanyahu'yu öldürdükten ve New York'a saldırı düzenledikten sonra, belki o zaman eylemlerimize; yani savaşa son verebiliriz" dedi.

Amerikan Vice News televizyonuna konuşan Usamah, "Allah'ın izniyle bu iki hedefimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Usamah "özelikle New York'a planladığımız saldırı için çok sayıda yandaşımız seferberlik içinde" diye konuştu.

Abu Usamah, IŞİD saflarına katılanların sayısının günden güne arttığını da belirtirken, "Bizleri durduracak bir güç yok, Allah büyüktür" ifadesini kullandı.