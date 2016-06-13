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Dünya

IŞİD lideri Bağdadi, koalisyon uçaklarının bombalamasında öldürüldü mü?

IŞİD'e yakın internet sitesi Amag, Bağdadi'nin öldüğünü öne sürdü

13 Haziran 2016 11:11

Terör örgütü IŞİD'in, Ebubekir el-Bağdadi'nin koalisyon uçaklarının saldırısında öldüğünü duyurduğu iddia edildi. Bağdadi'nin Rakka'da öldüğü öne sürülürken, koalisyon güçleri iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ancak terör örgütü IŞİD, internet sitesinden iddialarını doğrulayan bir açıklama yayınladı. Amag isimli örgüte yakın internet sitesinden yayımlanan açıklamada 'halife' olarak adlandırdıkları Bağdadi'nin öldüğü bildirildi. Bağdadi'nin ölüm haberini Azhab Süresi'yle duyuran internet sitesi, “ Ebubekir el-Bağdadi, Ramazan'ın 5. gününde koalisyon uçaklarının Rakka'ya dönük saldırısında öldü” denildi.

 

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