IŞİD, Kürtlerin Beyonce'unu ölüm listesine aldı!

Hürriyet gazetesi yazarı İpek İzci, “Kürtlerin Beyonce”su olarak tanınan gerçek adı Helan Abdulla olan ama Helly Luv ismini kullanan şarkıcının Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) ölüm listesinde olduğunu yazdı. Helly Luv, tehditler için, “İslamcı gruplardan korkmuyorum. Biz peşmerge kadınları güçlüyüz ve korkmadan mücadele ediyoruz. Herkes bilsin!” dedi.

İpek İzci’nin Hürriyet’te “Kürtlerin Beyonce'u IŞİD'den tehdit alıyor” başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Kürtlerin Beyonce'u IŞİD'den tehdit alıyor

Bir elinde mikrofon, bir elinde molotof kokteyli... Kendini Irak Kürtlerinin bağımsızlığına adadı, peşmergelerle klip çekti. Şimdi, IŞİD’in ölüm listesinde. Kürt müzisyen Helly Luv gözünü karartmış durumda:

“İslamcı gruplardan korkmuyorum. Biz peşmerge kadınları güçlüyüz ve korkmadan mücadele ediyoruz. Herkes bilsin!”

Ayağında siyah yüksek topuklular. Üzerinde yine siyah, pelerin gibi bir elbise. Çok şık. Bir elinde şahmeran bileklik, diğer elinde molotof kokteyli. Fitilini ateşleyip sokağın ortasına bırakmadan hemen önce gözünü gözümüze dikip “Dostum akıllı olsaydın bunlara hiç gerek kalmazdı” der gibi bakıyor.

‘Risk It All’ (Her Şeyi Göze Al) şarkısına çektiği klip nedeniyle aylardır İslamcı gruplardan ölüm tehditleri alıyordu Kürt şarkıcı Helly Luv. Menajeri Gawain Brack, “Onları yüceltmek istemiyoruz” diyerek bu grupların ismini açıklamayı reddetti uzun süre. Geçen hafta ortaya çıktı ki kadınların yüzlerini tamamen örtmelerini isteyen IŞİD’in ölüm listesindeymiş.

Gerçek adı Helan Abdulla. Yaşı henüz 25. İran-Urmiye doğumlu bir Irak Kürt’ü. Evlenene kadar peşmerge olan bir annenin yeteneği küçük yaşta keşfedilen kızı. Dans ve şan derslerine ufacıkken başlamış. Finlandiya’nın en prestijli dans okulunda eğitim görmüşlüğü var. Ufak modellik ve oyunculuk denemeleri de cabası.

Dokuz aylıkken Türk mülteci kampında Helly, yıllardır değişmeyen lakabı. Helan’dan daha etkileyici bulduğu için sahne ismi yapmış. Luv da İngilizce ‘love’dan (sevgi) geliyor. Bunun, kendisini her anlamda temsil eden bir kelime olduğunu söylüyor. Klibinde de zaten anavatanına olan aşkını ve bağlılığını haykırıyor. Klibi kısaca hatırlayalım: Önce güzel bir zılgıt, ardından ulusa sesleniş: “Silahlarınızı havaya kaldırın / Artık beklemek istemiyorum / Hepsini riske etmek istiyorum / Bunu kendi başıma yapamam / Bunu üstleneceğiz.”

Erbil sokaklarında Kürt bayrakları eşliğinde yapılan gösterilere katıldığı, yüzlerinde poşu, ellerinde Kalaşnikof olan kadınlarla dans ettiği bir klip bu. Üzerinde peşmerge kıyafetiyle kendisi de halay çekiyor. Yapmak istediğini “Devrim gibi bir şey” diye özetliyor.

Helly Luv’a göre verdiği mesaj çok net ve çok dürüst:

“Kürdistan’ın bağımsızlığı için her şeyini riske et! Sadece bunu söylemeye çalışıyorum.”

Bir kadının dans etmesinin, şarkı söylemesinin Ortadoğu’da pek çok kişi tarafından kabul edilemez bulunmasından haliyle şikâyetçi. Provokasyon yaptığı iddiasıyla kendisini tehdit edenler için de “Konuyu hiç anlamamışlar” diyor. “Artık burada savaş istemiyoruz. Yeterince çektik. Bu özgürlüğü elde edebilmek için çok mücadele ettik ve şimdi kimsenin onu almasına izin vermeyeceğiz. Tek derdimiz bu.” Tehditleri de bekliyormuş bu arada, şaşırmamış bile:

“İslamcı gruplardan korkmuyorum ama ben. Hayatta sadece tek bir korkum var. O da olan bitene sessiz kalmak. Başka bir şey değil.”

Yine de bu, zorlu başlayan hayatının yine zorlu bir sürecinde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Daha bebekken ailesiyle birlikte İran-Irak Savaşı sırasında Saddam rejiminden kaçtığını söylemiş miydik? Türkiye’deki bir mülteci kampına sığındıklarında Helly sadece dokuz aylık. Bir süre sonra Finlandiya’ya yerleşiyorlar, 18’ine bastığında “Ben Amerikan rüyasına inanırım” diyerek müzik kariyeri için Los Angeles’a uçuyor. Tek başına, cebinde azıcık parayla...

Hayali, İbo’yla düet

Küçük, salaş bir daire tutup; gününü bir dolarlık krakerlerle geçirdiği oluyor. Müzik yapımcılarıyla irtibata geçmeye çalışıyor ama uzun süre sonuca ulaşamıyor. İnsanların aradığı şeyin yetenek olmadığı kafasına dank ettiğinde hayallerinden vazgeçmesine ramak kalmış durumda. Tam Amerika’yı terk edecekken, şeytanın bacağını kırıveriyor. Bir müzik yapımcısının mesajı üzerine New York’a uçuyor ve söz yazarı The-Dream’le çalışmalara başlıyorlar.

İşler tıkırında, her şey mis. Ama içten içe şunu soruyor kendine: “Bir şey kesinlikle eksik ama ne?” Bir fırsat bulup film çekimi için yıllar sonra Irak Kürdistan’ına ayak bastığında buluyor puzzle’ın kayıp parçasını. “Oraya gidip köklerimi daha yakından tanımanın doğru olacağını düşündüm. Haklıymışım” diye anlatıyor şimdi o günleri. Uzun çalışmaların ardından Amerikalı yapımcısıyla ‘Risk It All’ şarkısını yaptıklarında, Ortadoğu soslu Batı müziğinin kendi tarzı olduğunu çoktan keşfetmişti yani Helly.

Şarkı, geçen günlerde YouTube’da üç milyon tıklanma rakamına yaklaşarak, İngiliz The Guardian, BBC ve The Times gibi yayınların dikkatini çekti. Klipte bir aslana sarılmasından mütevellit, ‘Aslan Kız’ diye bahsediyorlar ondan. Aşırı doz klişe! O zaman hatasız kul olmaz diyerek Luv isminde bir vakfın kurucusu olduğundan bahsedelim. Bu vakıf, Irak Kürdistan’ındaki hayvanları korumak için çalışmalar yürütüyor. Gilkant Zoo’yu hatırladınız mı? Hani şu dünyanın en rezil ikinci hayvanat bahçesi olarak bilinen yer. Helly Luv, Erbil’deki Gilkant Zoo’nun kapanmasında büyük pay sahibi...

Hayatının en önemli dönemeçlerinden bir diğeri de şarkısının, FIFA 2014 Dünya Kupası için hazırlanan bir albümde yer almış olması. Günün birinde turnuvanın resmi şarkısını seslendirmek istiyor: “Çok büyük bir hayal ama bence hiçbir şey imkânsız değil.” İbrahim Tatlıses’le çalışmak da diğer dileği. Ha bu arada YouTube’da ‘Şemmame’ ve ‘Cane Cane’ gibi şarkıların Kürtçe kayıtları da mevcut ancak kariyer planlamasında şimdilik anadilde bir albüm yok. Yoluna İngilizce devam edecek çünkü amacı uluslararası bir Kürt şarkıcı olmakmış.

Helly Luv’dan en son haber aldığımda, “Evet, güvendeyim” demişti. Bu yazının yazıldığı sıralarda birileri onu ölümle tehdit etmeye devam ediyor. O ise inandığı şey için kavga etmeyi sürdüreceğini, üstelik bütün dünyayı karşısına alması gerekse bile bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini söylüyor:

“Klipte molotof kokteylini güçlü ve dikkat çekici bir sembol olarak kullandık. Meramım dikkatten kaçmasın, derdim iyice anlaşılsın diye... Biz peşmerge kadınları güçlüyüz ve ülkemizin bağımsızlığı için korkmadan, kimseden çekinmeden mücadele ediyoruz. Bunu herkes bilsin istedim. Durum bu...”

1988 yılında İran'da doğdu. Müzik yeteneğini ailesi keşfetti. İbrahim Tatlıses dinlemeyi seviyor.

Helly Luv, mülteci kampından ayrıldıktan sonra birkaç kez geldiği Türkiye’de sahne almak istiyor. İstanbul’un en sevdiği yönünün, eski ile yeninin kombinasyonu olduğunu ve bu uyumdan ilham aldığını söylüyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan kadınların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışıyor. 45 yaşındaki kocası tarafından hunharca öldürülen 15 yaşındaki Dunia için kampanya başlattı.

Artık savaş istemiyoruz, yeterince çektik. Bu özgürlüğü elde edebilmek için çok mücadele ettik ve şimdi kimsenin onu almasına izin vermeyeceğiz.

Müzik çalışmalarına profesyonel anlamda 2013’te başladı. 'Risk It All', şarkıcının ilk single'ı. Albümün yayın tarihiyse henüz belli değil.