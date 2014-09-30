'IŞİD kültür mirasını yok ediyor'



BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Paris'te yapılan bir uzmanlar toplantısında, IŞİD örgütünü kültür varlıkları yok etmekle suçladı. UNESCO Başkanı Irina Bokova yaptığı konuşmada, örgütün 'kültürel temizlik' yaptığını kaydetti.

Bokova, radikal İslamcı örgütün Musul, Tikrit ve daha birçok kent ve bölgede, sayısız türbe ve kiliseyi yıktığına, el yazmasına zarar verdiğine dikkat çekti. Türbelerin kutsanmasını putperestlik olarak gören cihatçıların, bu yapıların yıkılmasını da meşru gördüğüne dikkat çekiliyor.

Toplantıda yer alan Bağdat Ulusal Müzesi Başkanı Kais Raşid, örgütün inşaları Asur dönemine kadar uzanan antik yapıları yıktığını ifade etti. Raşid, Asur dönemine ait sanat eserlerinin de Avrupa'nın farklı yerlerinde ortaya çıkmaya başladığı konusunda uyardı. Raşid, uluslararası mafyaların, IŞİD örgütüne satabilecekleri sanat eserleri konusunda bilgi verdiklerini öne sürdü. Örgütün en önemli para kaynaklarını petrol ve sanat eseri kara borsası oluşturuyor.

Raşid, Irak yönetiminin şu sıralar tarihi eserlerin yıkılmasını ve yağmalanmasını tespit etmek dışında fazla bir şey yapamadığına dikkat çekti. Kais Raşid, beklemeleri ve sonrasında tarihi eserleri geri almak zorunda olduklarını ifade etti. Raşid, örgütün yok ettiklerine örnek olarak kısa süre önce Musul Müzesi'ne yapılan saldırıları ve ulu orta yakılan bin 500 el yazmasını gösterdi.

UNESCO Başkanı Irina Bokova, tüm UNESCO üyelerinin, dünya genelindeki müzelerin, uluslararası sanat piyasalarının, İnterpol ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) yağmalama sonucu piyasaya düşebilecek sanat eserlerine karşı dikkatli olmalarını talep etti. UNESCO aynı zamanda daha fazla zararı önlemek için ABD'nin hava saldırılarına katılan tüm devletlere Irak'taki tüm tarihi bölgelerin konumları hakkında bilgi verdi.