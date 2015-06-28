IŞİD, Kudüs'teki Hıristiyanları tehdit etti: Ramazan bitene kadar kenti terk edin!

İsrail'in başkenti Kudüs’te “İslam Devleti Kudüs Emirliği” imzasıyla Hıristiyanları 17 Temmuz’a kadar şehri terk etmedikleri takdirde öldürmekle tehdit eden bir bildiri dağıtıldığı iddia edildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, kimler tarafından dağıtıldığı henüz net olmayan bildiride, “Kafir Hıristiyanlar ya derhal şehri terk edersiniz ya da sizi Ramazan’ın bitişinde, Eid el-Fitr’de katlederiz. Bir ay, şehri terk etmeniz için yeterli bir zaman” dendi.

Konuyla ilgili Ha’aretz’e konuşan Kudüs Latin Patriği Michel Sabah ve Ortodoks Kilisesi Psikoposu Atallah Hanna, Filistinli Hıristiyanları hiçbir şeyin korkutamayacağını ve hiçbir gücün kendilerini Kudüs’ten ve vatanlarından ayıramayacağını söyledi.

Bildirinin geçtiğimiz günlerde Tabgha Kilisesi’nin kundaklanmasıyla ilgili gündemi değiştirmeyi amaçlıyor olabileceğini belirten Sabah, “Eğer bu tehdit gerçekse buyursunlar gelsinler. Gerçek değil de, dikkatleri Tabgha olayından ayırmayı hedefliyorsa, biz yine İsrail devletinden sorumluları adalete teslim etmesini bekliyoruz” diye konuştu.