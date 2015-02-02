IŞİD Kobanê'den çekildiğini duyurdu!

Kobanê’den sonra kente bağlı köylerde YPG’nin kapsamlı operasyonları sürerken IŞİD, Kobanê’den çekildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

Kobanê’nin IŞİD’den arındırılması sonrasında doğu, güney ve batı kesimlerinde işgal altındaki köylere yönelik kapsamlı operasyonlara aralıksız devam eden peşmerge ve ÖSO destekli YPG savaşçıları dün Tilhecip ve Buban köyleri ve çevresinde IŞİD’i sıkıştırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, önceki gün ise Siftek, Şikefte ve Dole köylerini IŞİD’den alan YPG güçleri çok sayıda zırhlı araç, ağır silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında IŞİD’den alınan 20’yi aşkın köy ve mezraya dönüşler de başladı. Bu arada hala IŞİD’in denetimi altında bulunan çok sayıda köyden ise kent merkezi ve YPG’lilerin denetimindeki alanlara yönelik zaman zaman uzun menzilli top, havan ve füzelerle saldırılar yapılıyor.

6 gün sonra açıklama

IŞİD’in füzelerinden bazıları ise sınırı aşarak Türkiye topraklarına düştü. Koalisyon uçaklarının etkili bombalaması ve karadan YPG’nin kapsamlı saldırısı sonucu geçtiğimiz hafta Kobani’den çıkarılan IŞİD, 6 gün sonra “Kobani’den çekildik” diye açıklama yaptı.

Tehdit videosu

Örgüt, yayınladığı videoda, resmen kentten çekildiğini açıklarken, yeniden saldıracakları tehdidinde bulundu. (Milliyet)