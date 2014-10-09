IŞİD Kobanê'de yeni saldırı başlattı

Kobani'yi kuşatan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) şehirdeki direniş ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava operasyonlarının ardından bazı bölgelerden geri çekilmişti. Son gelen bilgiler, örgütün şehir merkezine yönelik yeni bir saldırı başlattığı yönünde.

Reuters haber ajansına bilgi veren Kobani'deki bir Kürt yetkili, IŞİD militanlarının yoğun çatışmaların ardından iki mahalleye girdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü ise, "Kasabalar veya köylerin, hatta Kobani'nin IŞİD'in eline geçmesi gerçek bir ihtimal" şeklinde konuştu.

Üç haftayı aşkın süredir devam eden IŞİD'in Kobani kuşatmasında yaklaşık 400 kişinin öldüğü belirtiliyor. Kobani ve çevresinde yaşayan 160 bin kişi de sınırı geçerek Türkiye'ye sığınmış durumda.

Kobani'de bulunan Demokratik Birlik Partisi PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, "IŞİD iki mahalleye tanklarla girdi. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Siviller ölmüş olabilir" diye konuştu.

Gelen bilgiler IŞİD'in Kobani'nin doğusunda bazı binaları ele geçirdiği yönünde. YPG güçlerinin IŞİD'in şehir merkezine ilerleyişini durdurmak için mücadele ettiği ifade ediliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba akşamı yaşanan çatışmalarda IŞİD'in şehir merkezine doğru 100 metrelik bir ilerleme kaydettiğini ve IŞİD'in Rakka'dan takviye birlikleri Kobaniye sevk ettiğini belirtti.

'Hava operasyonları Kobani'yi kurtaramaz'

Kobani'de yoğun çatışmalar devam ederken Pentagon sözcüsü John Kirby, "Sadece hava operasyonları Kobani'yi kurtaramaz. Bunun farkındayız" dedi.

Her ne kadar ABD Suudi Arabistan'da Suriye'deki 'ılımlı güçleri' eğitse de bu birliklerin IŞİD'e karşı operasyonlara girişmesine daha aylar olduğu tahmin ediliyor.

Çarşamba günü bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise "Kobani'de yaşananları izlemek dehşet verici" demiş ve "Yine de ABD'nin stratejik hedeflerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor" diye devam etmişti.

ABD, IŞİD'in komuta merkezlerini ve askeri altyapısını hedef alan hava saldırıları düzenlediğini ifade ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENCOM ise Öarşamba günü Kobani'de gerçekleştirilen hava operasyonlarına dair detaylı bilgileri paylaştı.

Toplam 8 operasyonun gerçekleştirildiğini belirten CENTCOM, "Operasyonlara koalisyon güçlerinden Ürdün de katıldı" dedi.

Vurulan IŞİD hedefleri arasında 5 zırhlı araç, bir depo binası, bir ileri komuta karargahı ve lojistik destek birimi ve sekiz sığınak bulunduğu ifade edildi.

'Yoğun çatışma sesleri'

Kobani'deki çatışmaları Türkiye sınırında takip eden BBC muhabiri Paul Adams, izlenimlerini şöyle aktarıyor:

"Gelen görüntüler yeterince sarsıcı. Ancak bazen çatışma sesleri inanılmaz bir hal alıyor. Bugün Kobani'nin doğusunda neredeyse aralıksız olarak sokak sokak çatışmalar yaşandı. Şehrin üzerinde yükselen dumanlar ve el bombalarının patlamalarını görmek mümkün.

"Koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonrası yükselen duman bulutları ise yaşananları izlemek için sınıra gelen Türkiye'deki Kürtler tarafından alkışlarla karşılanıyor.

"Sınırdaki tellere ellerinden geldiği kadar yaklaşan Kürtler, Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan Kürtlere destek çağrıları yapıyor. Ankara'ya karşı ise çok büyük bir tepki söz konusu."