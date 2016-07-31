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Dünya

IŞİD, Kerkük'te petrol kuyusu ve gaz dolum istasyonuna saldırdı

Düzenlenen intihar saldırısında 9 kişinini hayatını kaybettiği belirtildi

31 Temmuz 2016 17:41

Irak'ta IŞİD'in, Kerkük kentinde petrol kuyusu ve gaz dolum istasyonuna düzenlediği intihar saldırısında dokuz kişinin öldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bay Hasan petrol kuyusu ve Bay Cıvan gaz dolum istasyonuna sızan beş IŞİD intihar eylemcisi üzerlerindeki bombaları infilak ettirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IŞİD'liler gaz dolum istasyonunda kendilerini patlatmadan önce dört çalışanı öldürdükleri ve yere bomba döşedikleri belirtildi.

Petrol kuyusundaki patlamadan sonra çıkan büyük yangının henüz söndürülemediği aktarıldı.

Kerkük kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan petrol kuyusu ve gaz dolum istasyonunun güvenliğinin Peşmerge ve polis güçleri tarafından tamamen sağlandığı kaydedildi.

Irak'ta IŞİD saldırılarının sıklaştığı belirtiliyor.

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