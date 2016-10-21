IŞİD Kerkük'e saldırdı

Terör örgütü IŞİD'in onlarca militanı gece saatlerinde Kerkük'ün merkezindeki güvenlik güçlerine ait binalara saldırıldı. IŞİD'in ‘uyuyan hücreleri' olarak adlandırılan unsurların giriştikleri eş zamanlı saldırılar nedeniyle Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis Karakollar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre çatışmalar sırasında en az 6 Iraklı polisle 12 IŞİD militanı öldü.

Görgü tanıklarınca IŞİD militanlarının küçük gruplar halinde Kerkük'ün çeşitli semtlerindeki cami ve resmi binalara sızdıkları belirtildi. Kerkük'te düzenlenen intihar saldırıları ile kentin 40 km kadar kuzeydoğusundaki enerji santraline yapılan saldırının sorumluluğunu İslamcı terör milisi üstlendi. IŞİD'in propaganda organı Amaq militanların Kerkük'e dört koldan saldırdığını bildirirdi. Kerkük'ün merkezindeki polis karakoluna saldıran dört militandan birinin vurularak öldürüldüğü, diğer üçünün ise üzerlerindeki bombayı patlattıkları öğrenildi. Kerkük'ün devriye karakollarının bulunduğu noktalara da saldırı düzenlendi.

Enerji santraline saldırı

Kürt kaynaklarından yapılan açıklamada Kerkük yakınlarındaki enerji santraline yapılan saldırıda en az 16 kişinin öldüğü belirtildi. Dibis enerji santraline saldıran üç IŞİD militanından biri üzerindeki bombayı patlatamadan vuruldu. Belediye Başkanı Abdullah Nureddin el-Salihi diğer iki militanın bombalı yeleklerini patlattıklarını ve saldırı sırasında 12 Iraklı işçi ve mühendis ile dört İranlı teknisyenin öldüğünü söyledi.

Arap, Kürt ve Türkmen halkın yaşadığı Kerkük kentinin güvenliğini Peşmergeler sağlıyor. Kentin 55 kilometre güneyindeki Havice ilçesi IŞİD tarafından işgal edilmişti.

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DW, afp/AG, BÖ