IŞİD karşıtı koalisyondan Telafer açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Irak'ın Telafer kentinde 2 bin IŞİD militanının bulunduğunu ve örgütün oradan çıkarılmasının zor olacağını söyledi.

Albay Dillon, Bağdat'tan video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Musul'un IŞİD 'ten kurtarılmasıyla Irak'ta örgütün elinde son birkaç yer kaldığını aktaran Dillon, "Koalisyon Telafer'in içinde ve civarında 2 bin IŞİD militanının bulunduğunu tahmin ediyor. IŞİD'i Irak'taki son kalelerinden birinden çıkarmanın zor olacağını düşünüyoruz." dedi.

IŞİD’ten temizlenen bölgelerle ilgili bilgi veren Dillon, örgütün Musul'u kaybetmesi ve Rakka'yı da kaybediyor olması dolayısıyla büyük bir baskı altında olduğunu ve gelir kaynaklarının büyük kısmını kaybettiğini ifade etti.

Koalisyonun son 3 yılda IŞİD’e ait 30 bankayı vurduğu bilgisini paylaşan Dillon, Irak hükümetinin de bu süre zarfında IŞİD’e ait 90 bankanın küresel finans sistemiyle bağlantısını kestiğini kaydetti.

Münbiç'te ABD askerlerine faili meçhul saldırı

ABD birliklerinin Münbiç ilçesinde güvence ve destek vermek üzere devriye gezmeye devam ettiğini ifade eden Dillon, geçen hafta ABD kuvvetlerini doğrudan hedef alacak şekilde ateş açıldığını ancak herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ekipman hasarının meydana gelmediğini aktardı.

ABD birliklerinin kendilerini koruyacak kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Dillon, şunları kaydetti:

"Saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz ama oradaki varlığımız konusunda oldukça açığız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu devriyeler açıktan yapılıyor. Kuvvetlerimiz açık bir şekilde işaretlidir. Bir süredir oradayız. Dolayısıyla bu bölgede bulunmamız kimseye yeni bir habermiş gibi gelmemeli."