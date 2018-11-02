IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü: Türkiye'yi ABD ile uyumlu hareket etmeye çağırıyoruz

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) "Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e karşı operasyonları durdurduk" duyurusunun ardından, IŞİD Karşıtı Kaolisyon’dan da açıklamalar geldi.

IŞİD'le savaşan ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

"DSG, Türkiye'nin sınırötesi saldırılarına tepki olarak IŞİD'e karşı saldırı eylemlerini askıya aldı. Gerginliği düşürmek için hem Türkiye hem de DSG ile iletişim içindeyiz. Amaç, IŞİD'i yenmek için birlik içinde odaklanmamız."

“Türkiye'yi anlıyoruz, koalisyonun amacı değişmedi”

​Erbil merkezli Kurdistan24'e de demeç veren Albay Sean Ryan, Türkiye'ye askeri çabalarını ABD ile uyumlu hale getirmesi çağrısında bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bağlamında, tüm askeri ortakları ve koalisyon üyelerini çabalarını aralarında senkronize hale getirmeye teşvik ediyoruz ki, üyelerimizin güvenli şekilde faaliyette bulunmaya devam etmelerini garanti altına alabilelim" diyen koalisyon sözcüsü şöyle devam etti:

"Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliğine ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu arada koaliyonun amacı değişmemiştir: IŞİD'i kalıcı yenilgiye uğratmak, bunu sağlamanın en iyi yolu da birlikte çalışmak ve birlikte iletişim halinde olmaktır."

DSM'den NATO ve Koalisyon’a çağrı

DSG'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Washington Büro Şefi Bassam İshak, koalisyon ve NATO'nun saldırıları durdurması için Türkiye'ye baskı uygulaması çağrısında bulundu.

DSM yetkilisi 'Afrin'in ardından Suriye'nin doğusunun da Türkiye'ye terk edilmemesi, buna izin verilmemesi gerektiğinden' söz ederken, PYD'nin dış ilişkiler sorumlularından Abdülkerim Ömer de Brüksel'de basın toplantısı düzenleyip aynı çağrılarda bulundu.