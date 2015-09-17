IŞİD: "Kâfir" Avrupa ülkeleri yerine kontrolümüzdeki topraklara göç edin!

IŞİD, internette yayımladığı bir dizi videoyla Müslüman mültecilere, "kâfir" olarak nitelediği Avrupa ülkeleri yerine kontrolündeki topraklara göç etmeleri çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yayınlanan beş videoda IŞİD militanları, mültecilerin Avrupa'ya gitmeleri durumunda küçük düşürücü muamele ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Militanlar ayrıca "Kâfirlerin ülkelerine gitmek için Müslüman topraklarını terk etmenin günah olduğunu" iddia etti.

Yüz binlerce göçmen Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışırken IŞİD mültecilere çağrısında, 'İslam'a uygun, Şeriat kanunlarının en doğru şekilde uygulandığını' söylediği IŞİD kontrolündeki topraklara gitmeleri tavsiyesinde bulunuyor.



Videolar, 16-17 Eylül tarihlerinde Suriye, Irak ve Yemen'deki IŞİD militanları tarafından yayımlandı. IŞİD'in Suriye'de etkinliğini artırmasıyla ülkeyi terk edenlerin sayısı da artmıştı.