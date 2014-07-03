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Deutsche Welle

IŞİD'in kaçırdığı Türk şoförler 23 gün sonra Türkiye'de

IŞİD tarafından Musul'da kaçırılan Türk TIR şoförlerini getiren uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı

03 Temmuz 2014 17:32

Irak 'ın Musul kentinde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarınca 23 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılan 32 Türk tır şoförü, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Erbil'den Şanlıurfa'ya getirildi.

GAP Havaalanı'nda uçaktan indikten sonra yakınlarıyla buluşan ve büyük sevinç yaşayan şoförler, onlarla hasret giderdi.

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç ve İl Emniyet Müdürü Faruk Pınarbaşı da şoförleri karşılayan grupta yer aldı.

Şoförlerden Vehbi Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kurtarılmaları için kendilerine destek veren devlet büyüklerine teşekkür eden Demir, çok heyecanlı olduğunu ve konuşacak kelime bulamadığını ifade etti.

 

'Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler'

 

Havalimanına indikten sonra, DHA muhabirine açıklama yapan şoförlerden biri "Şiddet falan görmedik, kötü muamele görmedik" diye konuştu.


Bir başka şoför ise, "Allah devletimizden razı olsun. Bize Kuran okudular, Müslümanların zarar görmesini istemediklerini söylediler. Ancak TIR'larımıza el koydular" dedi.

Bir diğer şoför ise, "Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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